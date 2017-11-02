Роббен: в матче с «Боруссией» Д давление будет испытывать не «Бавария»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча 11-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией». Голландский футболист подчеркнул, что его команда находится в лучшем психологическом состоянии перед игрой с дортмундцами.

«В матче с «Боруссией» давление будет испытывать не «Бавария», а соперник. Ведь мы отставали от них на пять очков, а сейчас опережаем на три. И очень рады этому», — приводит слова Роббена интернет-издание Sport1.

Матч между «Баварией» и «Боруссией» состоится 4 ноября. После 10 туров у мюнхенцев 23 очка и 1-е место в турнирной таблице. Дортмундцы с 20 очками на 2-м месте.