Даду: Фарфан в великолепной форме? У «Шерифа» есть Бадибанга

Бывший нападающий «Шерифа» Сергей Даду, известный в России по выступлениям за «Аланию» и ЦСКА, поделился мнением о матче четвёртого тура Лиги Европы, в котором сойдутся «Локомотив» и «Шериф». Встреча пройдёт 2 ноября на стадионе «РЖД-Арена».

«В матче в Молдавии «Шериф» хорошо смотрелся, но в предстоящей игре ему будет гораздо тяжелее. «Локомотив» набрал отличный ход в последних матчах, обыграл «Краснодар» и «Зенит», возглавляет турнирную таблицу. К тому же команда Юрия Сёмина в первом матче поняла, что молдавская команда не подарок. Жду сложного матча для обеих команд. Что касается великолепной формы Фарфана, то у «Шерифа» есть скоростной игрок Бадибанга, который хорошо оснащён индивидуально. Такими же качествами обладает 10-й номер команды Жайро Маседа. Поэтому защитникам и той, и другой команды нужно внимательно изучить атаку соперника.

Сложно сказать, за какие места боролся бы «Шериф» в РФПЛ. Сравнивать эти чемпионаты априори невозможно. Но молдавский клуб точно не боролся бы за выживание и находился бы в середине таблицы», — сказал Даду в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.