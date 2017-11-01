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Сёмин: «Локомотив» сыграет против «Шерифа» лучшим составом, сюрпризов не ждите

1 ноября 2017, среда. 15:31 Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом».

«Эйфории после победы над «Зенитом» перед матчем с «Шерифом» быть не должно. Это совершенно другой турнир. В Тирасполе мы получили хороший урок. Надо понимать, что у соперника хороший сбалансированный состав, который заставил нас обороняться. Ничья на выезде – хороший результат для нас. Это серьёзная команда, к которой нужно серьёзно относиться. Если будем думать, что будет легко, то ничего хорошего не произойдёт. Нас ожидает тяжёлый матч, к которому мы должны быть готовы.

Ждать ли сюрпризов в составе? У нас никаких сюрпризов не может быть. Есть небольшая обойма из 20 игроков, из этой обоймы мы выбираем. Сюрпризов никаких не ждите. Мы будем играть лучшим составом. Когда кто-то из ближайшего резерва проявит себя с лучшей стороны, тогда и произойдёт определённая замена.

Что касается напряжённого графика, то мы будем закаляться, терпеть большую нагрузку и расти. Это главное. Отсюда и будет результат», — сказал Сёмин на пресс-конференции.

Матч «Локомотив» — «Шериф» состоится 2 ноября Начало – в 21:00 мск.

Гилерме: «Локо» в первом матче не ожидал, что «Шериф» такая серьёзная команда
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Шериф Юрий Сёмин
Новости. Футбол
1 ноября 2017, среда
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