Самый дешёвый билет на матч Россия – Испания стоит 600 рублей

Стартовали продажи билетов на контрольный матч Россия — Испания, который пройдет 14 ноября на стадионе «Санкт-Петербург» в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:45 мск. Об этом говорится на официальном сайте Российского футбольного союза.

Самый дешёвый билет стоит 600 рублей, а самый дорогой – 2500 рублей. Об этом говорится на сайте spb.ponominalu.ru.

Напомним, что 11 ноября сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года также провежёт контрольный поединок. В «Лужниках» подопечные Станислава Черчесова сыграют против сборной Аргентины.