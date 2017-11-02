100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Самый дешёвый билет на матч Россия – Испания стоит 600 рублей

Футбол

Стартовали продажи билетов на контрольный матч Россия — Испания, который пройдет 14 ноября на стадионе «Санкт-Петербург» в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:45 мск. Об этом говорится на официальном сайте Российского футбольного союза.

Самый дешёвый билет стоит 600 рублей, а самый дорогой – 2500 рублей. Об этом говорится на сайте spb.ponominalu.ru.

Напомним, что 11 ноября сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года также провежёт контрольный поединок. В «Лужниках» подопечные Станислава Черчесова сыграют против сборной Аргентины.

Месси сыграет против России, но пропустит матч в Краснодаре с Нигерией
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол товарищеские матчи ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент