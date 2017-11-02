Гвардиола после матча с «Наполи» случайно сел в автобус неаполитанцев

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола случайно сел в автобус неаполитанцев. Произошло это после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (4:2), пишет Football Italia.

Выходя со стадиона «Сан-Паоло», Хосеп Гвардиола запутался и случайно сел в автобус «Наполи». Испанец быстро осознал ошибку и пересел в автобус «Манчестер Сити».

Отметим, что после игры наставник «горожан» сделал совместное фото с главным тренером «Наполи» Маурицио Сарри.

Фото Гвардиолы с Сарри можно посмотреть в «твиттере» неаполитанцев.