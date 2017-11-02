Колосоков: фанаты «Спартака» ответили в Севилье за своё поведение на стадионе

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением по поводу того, что испанская полиция применила силу по отношению к фанатам «Спартака» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2).

«Что касается ситуации в Севилье с поклонниками «Спартака», то тут всё очевидно. Весь этот негатив устроили изначально болельщики на стадионе, они за него теперь и отвечают. Кто виноват, тот и должен отвечать. В данном случае пострадали клуб и его поклонники. Леонид Федун был прав, когда недавно говорил о том болельщике, который запустил ракетницей в судью. Не буду повторять его высказывание, но полностью с ним соглашусь. Ну как так можно? Так его не поймали, не наказали и не посадили. Пока такое будет происходить на трибунах, а виновники не будут наказаны – наши клубы будут страдать, и нормальные болельщики будут страдать. Штраф в 60 тыс. евро и игра без своих болельщиков для «Спартака» — а люди как хулиганят на трибунах, так и хулиганят. Пока их не изолируют от общества и не запретят ходить на стадионы, пока они не будут сидеть – ничего не изменится», — сказал Колосоков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.