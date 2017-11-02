Индзаги: мечтаю, чтобы в финале Лиги Европы сыграли «Милан» и «Лацио»

Бывший нападающий «Милана» Филиппо Индзаги, ныне работающий главным тренером «Венеции», признался, кого бы он хотел видеть в финале Лиги Европы.



«Для „Милана“ привычнее выступать в Лиге чемпионов, но сейчас ему надо сделать перезагрузку и как следует отнестись к Лиге Европы. Мечтаю, чтобы в финале Лиги Европы сыграли „Милан“ и „Лацио“. Для моей семьи это будет праздник», — цитирует La Gazzetta dello Sport.

«Лацио», наставником которого является брат Индзаги — Симоне, лидирует в своей группе Лиги Европы после трёх туров. «Милан» также единолично занимает первое место в своём квартете.