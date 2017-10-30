Гендиректор «Милана»: убеждён, что мы движемся в правильном направлении

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне поделился ожиданиями от матча с афинским АЕК (2 ноября) в групповом этапе Лиги Европы и выразил мнение, что россонери не стоит паниковать из-за пяти поражений в 11 стартовых матчах Серии А.
«Ожидаю от матча с АЕК не только хорошего выступления, но и результата. В конце концов, в этом заключается суть футбола. Фанатам нужны результаты.
Я убеждён, что мы движемся в правильном направлении, даже если достижение целей займёт больше времени, чем мы ожидали", — сказал Фассоне.
Мальдини: на сегодня «Милан» не достоин места в первой четвёрке