«Русенборг» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:05

Сегодня, 2 ноября, в Тронхейме на стадионе «Леркендал» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Русенборгом» и «Зенитом». Начало — в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Русенборг» — «Зенит».



Матч 02.11.2017 рассудит голландская бригада арбитров во главе с рефери Сердаром Гозюбийком.

В Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Русенборг» со счётом 3:1, и для выхода в плей-офф питерцам достаточно ничьей. Отметим, что «Зенит» выиграл все свои пять матчей против клубов из Норвегии.