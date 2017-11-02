Роналду: если хотите поговорить о моих голах, вбейте в Google — голы Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду остался недоволен вопросом одного из журналистов о его статистике в текущем сезоне. Произошло это после поражения мадридцев от «Тоттенхэм Хотспур» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов — 1:3.

«Я спокоен и не переживаю из-за голов. Кажется, вы больше думаете о голах, а не о хорошем выступлении команды, только о цифрах ваши мысли. Вбейте в Google голы Криштиану Роналду, и вы увидите все мои голы», — цитирует Роналду ESPN FC.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду в 12 официальных матчах на клубном уровне забил 8 голов и отдал 1 результативный пас.