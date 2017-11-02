Орлов: зачем увольнять Манчини? Второе место «Зенита» — это даже хорошо

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о работе главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.

«Манчини пытается привить игрокам „Зенита“ футбольный интеллект. Этим же начинал заниматься Луческу, но у него не получилось. Дадут ли такую возможность Роберто и поймут ли его ученики, придут ли они к этому? Вот это главная проблема. В нашем мире всё возможно, но зачем сейчас увольнять Манчини? „Зенит“ идёт на втором месте, отстаёт от „Локомотива“ на три очка.



На мой взгляд, это даже хорошо, что команда не лидирует, поскольку лучше идти за спиной. Как бегут стайеры — лучше прятаться за спиной, а в конце вырваться. Помните, говорили: „Да “Зенит" — это уже чемпион, чемпионат у нас неинтересный…"? Это очень сильно влияет на жену футболиста, его родственников. Они ему тоже это говорят, и эта мысль убаюкивает игрока", — заявил Орлов.

Орлов также высказался на тему того, что итальянский специалист выпускает на поле много иностранцев в матчах Лиги Европы.

«Посмотрим на состав „Зенита“ в матче с „Русенборгом“. Кузяев и Анюков не поехали. Конечно, выйдут пять аргентинцев, и с ними игра преображается, становится быстрее. Никуда от этого не деться. Когда пять аргентинцев в сочетании с Кришито, Ивановичем и Мевлей, получается восемь иностранцев, но это не запрещено. В Лиге Европы надо добиваться успехов. С „Вардаром“ играем дома, а затем будет тяжёлый выезд в Испанию», — заявил Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».