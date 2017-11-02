Болельщика «Крыльев Советов» приговорили к году колонии за избиение полицейских

Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор троим самарским болельщикам «Крыльев Советов». Их признали виновными в избиении правоохранителей.

После окончания матча 11-го тура первенства ФНЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» (3:2) 2 сентября на трибунах стадиона в Оренбурге началась драка. Представители ОМОНа пытались задержать болельщиков, которые нарушали порядок. Трое молодых людей вели себя агрессивно и ударили правоохранителей. Двоих задержали сразу. Третьего поймали позже в Ростове-на-Дону.



«Один из болельщиков сломал полицейскому нос. За это его приговорили к году колонии общего режима. Остальные получили по полгода колонии поселения», — рассказал интернет-изданию 63.ru старший помощник прокурора Ленинского района Александр Осипков.



Сами болельщики заявили, что это представители силовых ведомств превысили полномочия.



В октябре стало известно, что и в отношении оренбургских силовиков возбудили уголовное дело. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия.

«Во время следствия обвиняемые признали вину по предъявленным обвинениям и ходатайствовали о применении особого порядка судебного разбирательства. Сейчас они находятся под стражей», – сообщили в СУ СКР по Оренбургской области.



«Фанаты «Крыльев Советов» вели себя агрессивно и грубо нарушали общественный порядок. Оренбургские болельщики одобрили действия правоохранителей. Они подчеркивали, что футбол – семейное зрелище и любая агрессия на трибунах недопустима», — прокомментировали инцидент в управлении Росгвардии по Оренбургской области.