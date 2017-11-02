Ирвайн: в «Халле» произошли кардинальные перемены, процесс притирки не закончен

Полузащитник «Халл Сити» Джексон Ирвайн поделился мнением о проблемах «тигров». Команда под руководством российского тренера Леонида Слуцкого проиграла два последних матча и занимает 18-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.



«У нас талантливая команда, и мы по-прежнему активно познаём друг друга. Летом произошли кардинальные перемены, у нас появился новый тренер, пришло много игроков. Процесс притирки ещё не закончился, но нужно делать это быстро. Легко сказать, что сезон длинный и всё можно исправить, но я уже был в подобной ситуации в прошлом сезоне.



Если ты раз за разом теряешь очки, есть риск пасть духом. Нам этого не хочется. „Халл Сити“, как клубу, всегда нужно ставить высокие цели. Наш взгляд должен быть устремлён вверх, мы должны настраиваться на борьбу с командами, которые находятся выше нас, и стремиться их превзойти», — приводит слова Ирвайна Hull Daily Mail.

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