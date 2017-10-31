Защитнику «Ливерпуля» Ловрену в соцсети угрожали убийством семьи

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен сообщил, что после матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» в социальных сетях хорвату угрожали убить его семью.
Ловрен опубликовал скриншот из личных сообщений, в котором отправитель пишет о намерении убить его семью, сообщает The Guardian.
«Мне всё равно, когда люди говорят всякую ерунду обо мне, это говорит больше о них самих! Но я не могу игнорировать, когда моей семье угрожают. Я не буду с этим мириться. Отвратительно», – написал Ловрен.
28-летний Ловрен провалил матч в Лондоне, который завершился для красных разгромом со счётом 1:4. В той игре защитник был заменён уже на 31-й минуте.
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