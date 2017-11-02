«Лудогорец» сыграл вничью с «Брагой» в матче ЛЕ и сохранил лидерство в группе

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Лудогорец» принимал «Брагу». Встреча проходила на стадионе «Лудогорец Арена» и завершилась со счётом 1:1.

За хозяев отличился Марселиньо, а в составе португальской команды гол на свой счёт записал Франсержио. Эта ничья позволила болгарской команде удержать первое место в турнирной таблице группы С.

В другом матче группы, который проходил параллельно, «Истанбул Башакшехир» на своём поле сыграл вничью с «Хоффенхаймом» — 1:1.

Турнирная таблица группы С: 1. «Лудогорец» — 8 очков; 2. «Брага» — 7; 3. «Хоффенхайм» — 4; 4. «Истанбул Башакшехир» — 2.