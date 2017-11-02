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Брежовец: не знаю, мог ли «Локомотив» сегодня выиграть, «Шериф» был сильнее

Футбол

Полузащитник «Шерифа» Йосип Брежовец был краток в оценке матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом».

Напомним, «Шериф» в Москве обыграл «Локомотив» со счётом 2:1. На 26-й минуте Джефферсон Фарфан вывел «железнодорожников» вперёд, в конце первого тайма Зигей Бадибанга счёт сравнял, а на 58-й минуте Брежовец забил победный мяч молдавской команды.

«Локомотив» — хорошая команда. Не знаю, могли ли они сегодня выиграть. «Шериф» был сильнее", — передаёт слова хорвата корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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