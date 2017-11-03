Манчини: рад, что игроки «Зенита» боролись до самого конца

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» (1:1).



«Главное, что мы сегодня забили. Соперник имел несколько опасных моментов и один даже сумел реализовать. Иногда ты можешь заслуживать тот или иной результат, иногда нет, но я рад, что ребята боролись до самого конца. То, что нам удалось забить, очень важно для нас.



Мы вышли из группы, вышли из очень тяжёлой группы за два тура до окончания этапа. Вплоть до последнего воскресенья мы доминировали и в российском чемпионате. Не знаю как, но мы проиграли два последних матча. Не считаю, что мы этого заслуживали, но футбол — вещь странная, и мы проиграли. В матче с «Локомотивом» мы нанесли 21 удар в створ и больше 60% времени владели мячом. При этом соперник использовал все три момента, которые были, и матч завершился со счётом 3:0. Это футбол. Такие вещи случаются», — приводит слова Манчини пресс-служба «Зенита».

Троллинг не удался. «Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая вроде бы безнадежный матч.