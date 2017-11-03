Ингебритсен: «Русенборг» сам виноват, мы оставили Кокорина совсем одного

Главный тренер «Русенборга» Коре Ингебритсен прокомментировал итоги домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зенитом» (1:1). Норвежская команда вышла вперёд на 55-й минуте, когда нападающий Никлас Бендтнер реализовал пенальти, а на 93-й минуте сине-бело-голубые ушли от поражения благодаря голу форварда Александра Кокорина. Этот результат позволил петербуржцам досрочно пройти в плей-офф турнира.



«Очень тяжело смириться с этим результатом. За ошибки в футболе наказывают, и каждый может ошибиться. „Русенборг“ сам виноват в упущенной победе. Нападающий „Зенита“ был совсем один, когда забивал нам ответный мяч», — приводит слова Ингебритсена VG.

Троллинг не удался. «Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая вроде бы безнадежный матч.