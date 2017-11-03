Иньеста может сыграть в матче с «Севильей»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не жалеет усилий к тому, чтобы выйти на поле в предстоящем матче с «Севильей» в 11-м туре чемпионата Испании, сообщает Marca.

Согласно информации источника, Иньеста принял участие в командной работе на последней тренировке каталонского клуба. Правда, футболист сборной Испании на протяжении всей тренировки не работал с полной нагрузкой. В данный момент сложно сказать, насколько вероятно участие Иньесты в матче с андалусским клубом, но оно не исключается.

У Иньесты проблемы с бедром, и он продолжает восстанавливаться. С «Севильей» сине-гранатовые сыграют 4 ноября на своём поле.