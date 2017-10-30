Иньеста не поможет «Барселоне» в матчах с «Олимпиакосом» и «Севильей»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста по-прежнему восстанавливается после полученной травмы бедра. По этой причине хавбек не сыграет с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов (31 октября) и с «Севильей» в следующем туре чемпионата Испании (4 ноября), сообщает Football Espana.
Ранее Иньеста пропустил выездной матч Примеры против «Атлетика», который завершился победой каталонского клуба со счётом 2:0.
Иньеста, подписавший с «Барселоной» пожизненный контракт, выходил на поле в 12 из 15 игр под руководством Эрнесто Вальверде во всех турнирах текущего сезона.
Иньеста пропустит встречу «Барселоны» с «Атлетиком» в Бильбао из-за повреждения