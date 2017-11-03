Витоло: не верю в кризис «Реала», о котором говорят

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Витоло поделился ожиданиями от матча 11-го тура Ла Лиги с «Реалом», отметив, что не верит в кризис мадридцев, о котором говорят.

«Для нас плюс в том, что у «Реала» было меньше времени на восстановление. Мы же должны совершать меньше ошибок, если хотим добиться хорошего результата. Нужно работать как одна команда. На такие матчи дополнительная мотивация не нужна.

Хоть «Реал» и проиграл две игры, в их составе остаются отличные игроки. Так что я не верю в кризис, о котором все говорят. В матче с нами «Реал» будет ещё больше мотивирован», — цитирует Витоло Marca.

Матч «Реал» — «Лас-Пальмас» состоится 5 ноября. Начало – в 22:45 мск.