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175 лет назад 2016
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Агуэро назвал свою цель после того, как стал лучшим снайпером в истории «МС»

Футбол

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, какую цель он ставит перед собой, после того как он стал лучшим бомбардиром в истории своего клуба

Форвард отметился голом в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» и установил клубный рекорд. Для Серхио за всё время выступления в составе «горожан» этот гол стал 178-м, и это является лучшим результатом среди игроков клуба в истории. На втором месте Эрик Брук (177), третий — Томми Джонсон (166).

На вопрос, может ли он достичь 200 голов, Агуэро ответил: «Может быть, я надеюсь на это. Нет предела, для меня важен каждый гол», — цитирует форварда The Sun.

Агуэро стал лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в истории
Источник: The Sun Сообщить об ошибке
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