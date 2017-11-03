Агуэро назвал свою цель после того, как стал лучшим снайпером в истории «МС»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, какую цель он ставит перед собой, после того как он стал лучшим бомбардиром в истории своего клуба

Форвард отметился голом в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» и установил клубный рекорд. Для Серхио за всё время выступления в составе «горожан» этот гол стал 178-м, и это является лучшим результатом среди игроков клуба в истории. На втором месте Эрик Брук (177), третий — Томми Джонсон (166).

На вопрос, может ли он достичь 200 голов, Агуэро ответил: «Может быть, я надеюсь на это. Нет предела, для меня важен каждый гол», — цитирует форварда The Sun.