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175 лет назад 2016
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Нападающий «Зенита» Кокорин установил личный рекорд сезонной результативности

Футбол

Мяч, который нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил в ворота «Русенборга» в 4-м туре Лиги Европы (1:1), стал для форварда сине-бело-голубых и сборной России 16-м в рамках текущего сезона.

Как сообщает «История „Зенита“, Кокорин улучшил своё личное достижение, установленное в сезоне-2013/14, когда он отличился 15 раз в 35 матчах за «Динамо» и сборную России.

Форвард присоединился к „Зениту“ в январе 2016-го и провёл 75 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал 10 результативных передач.

Кокорин: думаю, сейчас у «Зенита» дела пойдут лучше
Источник: История "Зенита" Сообщить об ошибке
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