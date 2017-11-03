Нападающий «Зенита» Кокорин установил личный рекорд сезонной результативности

Мяч, который нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил в ворота «Русенборга» в 4-м туре Лиги Европы (1:1), стал для форварда сине-бело-голубых и сборной России 16-м в рамках текущего сезона.

Как сообщает «История „Зенита“, Кокорин улучшил своё личное достижение, установленное в сезоне-2013/14, когда он отличился 15 раз в 35 матчах за «Динамо» и сборную России.



Форвард присоединился к „Зениту“ в январе 2016-го и провёл 75 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал 10 результативных передач.