«Локомотив» рассказал о стоянии здоровья Гилерме и Эдера

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме и нападающий Антонио Эдер, получившие повреждения в матче Лиги Европы с «Шерифом» (1:2), прошли медицинское обследование. Об этом говорится на официальном сайте московской команды.



У Эдера диагностировано повреждение одной из мышц задней поверхности бедра, а у Гилерме повреждение сухожилия прямой мышцы бедра. Врачами начата стартовая терапия в условиях медицинского центра команды.

О точных сроках возвращения футболистов на поле в настоящее время говорить рано; прогнозы могут быть сделаны спустя несколько дней.