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175 лет назад 2016
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«Локомотив» рассказал о стоянии здоровья Гилерме и Эдера

Футбол

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме и нападающий Антонио Эдер, получившие повреждения в матче Лиги Европы с «Шерифом» (1:2), прошли медицинское обследование. Об этом говорится на официальном сайте московской команды.

У Эдера диагностировано повреждение одной из мышц задней поверхности бедра, а у Гилерме повреждение сухожилия прямой мышцы бедра. Врачами начата стартовая терапия в условиях медицинского центра команды.

О точных сроках возвращения футболистов на поле в настоящее время говорить рано; прогнозы могут быть сделаны спустя несколько дней.

Фернандеш и Эдер – в окончательном списке сборной Португалии на ближайшие матчи
Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Шериф Антонио Эдер Маринато Гилерме Травмы — футбол
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