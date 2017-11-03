Топ-10 очень сильных футболистов, ставших крутыми тренерами

Йохан Круифф — первый в мире обладатель «Золотого мяча», который, став тренером, выиграл Кубок чемпионов и таким образом разрушил стереотип. Ведь обычно легендарные игроки не становятся выдающимися тренерами. Во многом потому, что им дан талант с самого детства и они, в отличие от средненьких футболистов, часто меньше анализируют игру и меньше задумываются о тактике. У них и так всё получается лучше остальных.

Поэтому, чтобы стать крутым тренером, выдающимся футболистам нужно приложить куда больше усилия и кардинально поменять себя. Получается это у единиц. Давайте посмотрим на самые лучшие примеры. «ОспортеТВ» представляет топ-10 очень сильных футболистов, которые стали выдающимися тренерами.

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