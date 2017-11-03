Д. Браво: Эвра — смелый человек, и его поступок вызывает уважение

Бывший футболист «ПСЖ» и сборной Франции Даниэль Браво прокомментировал поступок защитника «Марселя» Патриса Эвра, который ударил фаната своей команды ногой в голову, ответив на получасовой поток оскорблений в свой адрес.



«У меня нет единого мнения по этому эпизоду. Сейчас весь мир настроен против Эвра. Конечно, этого не должно было происходить, но я могу понять игрока, которому сейчас очень тяжело. Очевидно, что его карьера в „Марселе“ завершена. К поведению Патриса можно относиться по-разному, но по своему опыту могу сказать, что футболисту очень сложно сдерживать себя, когда его оскорбляют.



Мы слишком снисходительны к фанатам. Теперь им дозволено оскорблять, выбегать на поле. Да, поведение Эвра выглядело некрасиво, но что фанаты делают на поле? Вспомните, что творили ультрас „Марселя“ на матче с „Монако“ и как стюарды сдерживали эту толпу. Никаких санкций не было. Эта группа набрала силу, и порой они ведут себя угрожающе.



Во Франции существует проблема жестокости болельщиков, и становится только хуже. Они думают, что если заплатили за билеты, то им всё дозволено, тогда как игроку отвечать нельзя. Некоторые футболисты думают, что так и есть и что это норма, но есть и смелые ребята. Поступок Эвра вызывает у меня уважение. Это смелый человек, он сейчас один против ультрас», — приводит слова Даниэля Браво AFP.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» журналиста Карима Аттаба.