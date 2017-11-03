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Матчи «Тамбов» — «Зенит-2» и «Луч-Энергия» — «Тюмень» пройдут в Химках

Футбол

Официальный сайт Футбольной национальной лиги объявил о том, что матч 24-го тура «Тамбов» — «Зенит-2» пройдёт в воскресенье, 19 ноября, на стадионе «Новые Химки» в Химках, который является резервной ареной тамбовчан. Остальные матчи тура пройдут днём ранее в субботу.

Также на резервную арену и на другой день была перенесена встреча 25-го тура «Луч-Энергия» — «Тюмень». Она пройдёт 22 ноября там же, на стадионе «Новые Химки». Все остальные матчи 25-го тура, который является заключительным в 2017 году, состоятся в субботу, 25 ноября.

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Источник: Футбольная национальная лига Сообщить об ошибке
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