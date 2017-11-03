Экс-игрок «Зенита»: Господь направил меня на тот путь, по которому сейчас иду

Воспитанник петербуржского «Зенита» Юрий Роденков рассказал, как решил завершить футбольную карьеру и отправиться учиться в духовную семинарию.



«В «Зените» мне дали контракт, ниже которого я в карьере не опускался. То есть у меня была средняя зарплата игрока первого дивизиона, без каких-то скачков. Помню, Адвокат взял меня на сборы и сам распределял, кто с кем будет жить. Поселил с Аршавиным. После первого сбора Дик вызывает меня к себе: «Юра, ты мне нравишься, ты перспективный игрок, но конкуренция большая. Я готов отпустить тебя в аренду, но только в Премьер-Лигу. Нальчик и лично Красножан интересуются. Подумай». Я сыграл в Нальчике много игр, имел практику, но, к сожалению, не реализовывал многочисленные голевые возможности.



После ухода из пензенского „Зенита“ звонил во все клубы — везде пытались урезать бюджет. Дошло до смешного — тренировался с «Динамо», когда там тренером был Адьям Кузяев: «Юра, готов взять в команду, но у нас нет денег». Я сказал, что готов играть бесплатно. Прошло время. «Юра, бесплатно тоже не можем, потому что нужен минимальный контракт, экипировка, довольствие, а денег нет». Готов был поехать уже на просмотр в Воронеж и в последний день перед вылетом на тренировке в Петербурге дёрнул ахилл. Максим Усанов приглашал в «Ригу» — так у меня пальцы распухли, даже бутсы надеть не мог, отказался. Файзулин, друг мой ещё по Нальчику, предлагал в Таиланд. Купили уже билеты, и в последний момент отбой, всё сорвалось. Вот так Господь направил меня на тот путь, по которому сейчас иду.



У меня есть духовник, с которым знакомы уже шесть лет. Так вот, полгода просидев без футбола, решился на разговор с духовником: «Батюшка, у меня внутри такое чувство, больше не хочу профессионально заниматься футболом. Хочу поставить точку и поступить в духовную семинарию». Взял благословение на молитвенное правило, чтобы Господь открыл правду. И после него сердце не покидало чувство, что в футбол профессионально играть больше не хочу. Мой духовник играл в футбол в Воронеже. Когда спрашивал его про мою карьеру, ещё будучи профессионалом, он отвечал: «Если Господь призвал тебя на поприще футболиста, значит, такова его воля. Играй. Но относиться к делу надо правильно. Перед тем как что-то в жизни сделать, надо всегда задать себе вопрос: «Зачем?» Вопрос стоял, для чего ты зарабатываешь деньги в футболе. Для того, чтобы их тратить на рестораны, пьянство и стрип-клубы или, может быть, чтобы твоя семья и дети в будущем были здоровы и накормлены? Многие, например, играют в футбол, чтобы что-то серьёзное выиграть и чтобы их имя запомнили на века. Но это же тщеславие. Поэтому всегда надо правильно расставлять приоритеты», — сказал Роденков в интервью изданию «Спорт день за днём».

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