Григорян: через пять туров Иванович ошибётся так же, как с «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Арарата» Александр Григорян поделился мнением о четырёхматчевой серии «Зенита» без побед в РФПЛ. Он также проанализировал ошибку защитника сине-бело-голубых Бранислава Ивановича в игре с «Локомотивом» (0:3).



«С „Зенитом“ ничего не происходит, всё закономерно. По качеству игры нет ничего такого, что могло бы привести в разочарование поклонников команды. Качество игры меняется плюс-минус на 2 мм, то в худшую, то в лучшую сторону. В игре с „Локомотивом“ петербуржцы могли рассчитывать на большее. Поражение нельзя назвать случайным, поскольку у „Зенита“ есть слабые места, которые проявились в последних турах.



В том, что Иванович так просто дал забить Фарфану, нет ничего необычного. Он и раньше ошибался, когда был молодым, и через пять туров ошибётся. Иванович — лидер? В команде нет лидера, и это всегда проблема.



С точки зрения коллектива, командного духа, „Зениту“ предстоит пройти долгий путь, чтобы сформироваться. Говорить о каких-то разногласиях не приходится, потому что, думаю, твёрдая рука Манчини управляет всеми процессами. Но ждать от „Зенита“ более качественной, зрелищной игры я бы не стал», — сказал Григорян в эфире программы «Все на футбол».

Видео момента с ошибкой Ивановича можно посмотреть в обзоре матча на канале «Локомотива» в YouTube (с 41-й секунды).