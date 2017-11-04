Агент Кавани: Эдинсон держит в уме идею о возвращении в «Наполи»

Фернандо Гуглемон, брат и агент нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, не исключил, что форвард однажды может вернуться в «Наполи», за который он выступал с 2010 по 2013 год.

«Кавани счастлив в Париже. Он близок к тому, чтобы вписать себя в историю «ПСЖ». Эдинсон великолепно выступает, например, как в матче против «Баварии». Вместе со сборной Уругвая он решил задачу по выходу на ЧМ-2018. Кавани обладает менталитетом победителя и не так просто является одним из лучших игроков мира.

Что касается его возможного возвращения в «Наполи», то сейчас Эдинсон думают только о «ПСЖ». Однако он всегда держит в уме идею о возвращении в клуб из Неаполя. Если это однажды произойдёт, то в этом не будет ничего удивительного. Футбол таков, что сейчас ты говоришь «нет», но можешь изменить своё мнение меньше, чем за год. Возможно, президент «Наполи» Де Лаурентис захочет снова видеть Кавани в своём клубе, но пока Эдинсон счастлив в Париже», — цитирует Гуглемона CalcioNapoli24.