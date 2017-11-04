Моуринью: мне следовало говорить о травмах игроков «МЮ» каждую неделю

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в очередной раз поиронизировал по поводу того, что не хочет жаловаться на отсутствие в строю большого числа игроков команды из-за травм.

«То, что травмам игроков «МЮ» не уделяют должного внимания, является моей виной, поскольку я должен был говорить об этом каждую неделю и упоминать всех травмированных. День за днём, на каждой пресс-конференции. Так что это моя вина и моё решение. Таким образом я справляюсь с проблемами. Так я пытаюсь мотивировать, уважать и придавать уверенность тем футболистам, которым приходится заменять травмированных. Возможно, мне придётся пересмотреть своё отношение к этому. Я жалуюсь по многим поводам, но не по поводу травм. А, возможно, мне следовало бы.

Любой другой тренер наверняка бы говорил о травме Погба каждый день: «Ох, я остался без Погба. Ох, когда он вернётся в строй. Ох, 10 матчей без Погба, весь групповой этап Лиги чемпионов и все матчи против грандов без него». Я же не говорил о травме Поля ни разу, пока журналисты меня об этом не спрашивают. И речь идёт не только о Погба, но и о Феллайни, Кэррике, Ибрагимовиче, Рохо», — цитирует Моуринью Goal.