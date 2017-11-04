Прямая видеотрансляция матча «Валенсия» — «Леганес»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 11-го тура испанской Примеры между «Валенсией» и «Леганесом».



Встреча состоится сегодня, 4 ноября, на стадионе «Месталья» в Валенсии. Главный судья — Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.



В турнирной таблице испанского чемпионата после 10 матчей «Валенсия» располагается на второй строчке, опережая идущий на седьмом месте «Леганес» на семь очков.



Трансляция матча «Валенсия» — «Леганес» начнётся в 15:00 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».