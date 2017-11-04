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«Тюмень» одержала волевую победу над «Зенитом-2»

Футбол

В матче 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги в Санкт-Петербурге «Зенит» принимал «Тюмень». Завершилась встреча волевой победой гостей со счётом 2:1.

«Зенит-2» вышел вперёд на 27-й минуте, когда Андрей Панюков реализовал пенальти. Отыграться «Тюмень» сумела на 60-й минуте — счёт сравнял Артём Юсупов. Победный мяч в ворота петербургской команды был забит на 69-й минуте — отличился Юсупов, сумевший оформить дубль.

«Тюмень» благодаря победе сумела покинуть зону вылета ФНЛ и поднялась на 14-е место в таблице. «Зенит-2» отстаёт на одно очко и занимает 15-ю строчку.

ФНЛ - Первый дивизион. 21-й тур
04 ноября 2017, суббота. 11:30 МСК
Зенит-2
Санкт-Петербург
1 : 2
Тюмень
Тюмень
1:0 – Панюков – 27 (пен), 1:1 – Юсупов – 60, 1:2 – Юсупов – 69
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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