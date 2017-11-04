Глава ФНЛ: Мутко обещал посодействовать в решении проблем «Луча-Энергии»

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой высказался по поводу ситуации в клубе «Луч-Энергия», испытывающем финансовые проблемы. Напомним, что матч 21-го тура первенства ФНЛ «Луч-Энергия» — «Химки» (1:1) начался с 15-минутной задержкой по причине невыплаты зарплаты игрокам команды из Владивостока.

«Мы считаем, что та акция, которая сегодня была перед матчем с „Химками“, — это не совсем правильный поступок. Но, видимо, ребята находятся не в самом лучшем психологическом состоянии, поэтому по-человечески я их понять могу. О проблемах „Луча“ знаю не понаслышке. В течение последних полутора лет мы этому клубу уделяли больше времени — постоянно всплывало то одно, то другое. Мне известно о долгах клуба, в том числе перед транспортными компаниями. В прошлом сезоне мы помогали найти возможность, чтобы они возобновили чемпионат в марте.

Сейчас поменялся руководитель региона, есть достаточно много людей, которые хотели бы участвовать в работе этого клуба. Знаю, что министр спорта Приморского края в пределах своей компетенции пытается помочь. С Виталием Леонтьевичем (Мутко. — Прим. «Чемпионата») я недавно обсуждал эту тему, он обещал посодействовать. Надеюсь, что в ближайшее время наступит хоть какая-то ясность. Иначе профессиональный футбол во Владивостоке исчезнет», — заявил Ефремов.