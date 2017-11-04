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Прямая видеотрансляция матча «Алавес» — «Эспаньол»

Футбол

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 11-го тура испанской Примеры между «Алавесом» и «Эспаньолом».

Встреча состоится сегодня, 4 ноября, на стадионе « Мендисорроса» (Витория). Главный судья — Пабло Гонсалес Фуэртес.

В таблице испанского чемпионата после 10 матчей «Алавес» располагается на последней строчке, отставая на 10 очков от занимающего 11-е место «Эспаньола».

Трансляция матча «Алавес» — «Эспаньол» начнётся в 20:30 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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