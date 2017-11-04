Слуцкий: у «Халла» нет командного духа, игроки на поле похожи на манекенов

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 16-го тура Чемпионшипа с «Шеффилд Юнайтед» (1:4).

«В последних трёх матчах мы переставали играть после того, как забили в ворота соперника. И после пропущенных мячей мы не начинаем снова играть. У нас нет сильного менталитета и командного духа. Впечатление, что до забитого гола и после него играют две разные команды. У меня нет объяснения для этой ситуации. Если мы не решим эту проблему, то это будет моя вина.

Мы изменили систему, изменили схему, но сложно изменить тренировочный процесс между матчами. У нас много новых игроков, и я думаю, что у нас нет командных целей, наши действия больше похожи на личные цели игроков. Все упорно работают, но на поле похожи на манекенов», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.