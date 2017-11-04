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«ПСЖ» на выезде разгромил «Анже», Мбаппе и Кавани оформили по дублю

Футбол

«ПСЖ» разгромил «Анже» в матче 12-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Анже на стадионе «Жан-Буин» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Дублями в составе парижской команды отметились Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани, ещё один гол забил Юлиан Дракслер. Стоит также отметить, что двумя голевыми передачами отличился защитник Дани Алвес.

«ПСЖ» набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже» имеет в своём активе 13 баллов и располагается на 13-й позиции.

Франция - Лига 1. 12-й тур
04 ноября 2017, суббота. 19:00 МСК
Анже
Анже
0 : 5
ПСЖ
Париж
0:1 – Мбаппе – 5, 0:2 – Дракслер – 14, 0:3 – Кавани – 30, 0:4 – Кавани – 60, 0:5 – Мбаппе – 84
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Анже ФК ПСЖ Килиан Мбаппе Эдинсон Кавани
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