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175 лет назад 2016
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Парфёнов: «Тосно» немножко испугался, что может выиграть у «Краснодара»

Футбол

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

«Начало удачное, забили мяч, немножко испугались, что можем выиграть. Перед каждым пропущенным мячом была возможность развить свое преимущество. По качеству игры в атаке это один из качественных матчей, в обороне были индивидуальные ошибки, за которые нас наказывали», — цитирует тренера сайт «Тосно».

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Источник: Футбольный клуб "Тосно" Сообщить об ошибке
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