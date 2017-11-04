Парфёнов: «Тосно» немножко испугался, что может выиграть у «Краснодара»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

«Начало удачное, забили мяч, немножко испугались, что можем выиграть. Перед каждым пропущенным мячом была возможность развить свое преимущество. По качеству игры в атаке это один из качественных матчей, в обороне были индивидуальные ошибки, за которые нас наказывали», — цитирует тренера сайт «Тосно».