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175 лет назад 2016
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Клопп назвал вернувшегося после травмы Мане машиной

Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру вернувшегося в строй после травмы нападающего Садио Мане, который неожиданно попал в стартовый состав красных на гостевой матч 11-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед». Сенегалец отыграл 77 минут и помог своей команде победить со счётом 4:1, сделав две голевые передачи.

«После всего одной тренировки я решил выпустить на поле Садио с самого начала. Я никогда не делал подобного прежде, но, очевидно, что это была не самая плохая идея, которая у меня когда-либо была. Садио здоровый футболист от природы, он — машина», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Клопп: 3:0, 3:0, 4:1 — неделя для «Ливерпуля» выдалась хорошей
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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