Клопп назвал вернувшегося после травмы Мане машиной

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру вернувшегося в строй после травмы нападающего Садио Мане, который неожиданно попал в стартовый состав красных на гостевой матч 11-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед». Сенегалец отыграл 77 минут и помог своей команде победить со счётом 4:1, сделав две голевые передачи.

«После всего одной тренировки я решил выпустить на поле Садио с самого начала. Я никогда не делал подобного прежде, но, очевидно, что это была не самая плохая идея, которая у меня когда-либо была. Садио здоровый футболист от природы, он — машина», — приводит слова Клоппа Sky Sports.