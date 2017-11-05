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175 лет назад 2016
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Кастро: есть моменты, в которых «Боруссии» Д нужно прибавлять как команде

Футбол

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Гонсало Кастро поделился впечатлениями от матча с «Баварией» (1:3) в 11-м туре Бундеслиги.

«В первом тайме мы действовали менее агрессивно, чем во втором. Несмотря на это, у нас было два-три стопроцентных момента, чтобы сравнять счёт. Первый гол мы пропустили вдесятером, чего вполне можно было избежать. Во второй половине мы старались как могли, у нас были шансы отыграть один мяч и сохранить интригу. Ещё есть моменты, в которых нам нужно прибавлять как команде», — сказал Кастро.

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Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
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Бавария Боруссия Д Гонсало Кастро
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