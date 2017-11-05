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175 лет назад 2016
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Левандовски: победа над «Боруссией» Д показала, что «Бавария» в хорошей форме

Футбол

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился мыслями о победе над дортмундской «Боруссией» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу мюнхенской команды. Поляк забил второй гол в матче.

«Это была очень атакующая игра. Обе команды имели много моментов. Мы забили трижды. Это очень важная победа, которая показывает, что мы находимся в хорошей форме», — приводит слова Левандовского официальный сайт „Баварии“.

«Бавария» в Дортмунде победила «Боруссию»
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Боруссия Д Роберт Левандовски
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