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«Локомотив» сыграет в дерби в белом комплекте формы, ЦСКА — в синем

Футбол

«Локомотив» и ЦСКА определились с игровой формой на матч 16-го тура российской Премьер-Лиги. «Железнодорожники» выйдут на московское дерби в белой экипировке, их голкипер — в чёрной. «Армейцы» проведут матч в синей форме, их вратарь – в зелёной.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА. Игра, которая состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве, начнётся в 16:30 по московскому времени.

Фотографию можно посмотреть в официальном «Твиттер»-аккаунте российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита дерби в 16-м туре РФПЛ
Источник: Официальный "твиттер" Российской футбольной Премьер-Лиги Сообщить об ошибке
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