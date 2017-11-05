Лео: «Ахмату» была нужна победа в матче с «Ростовом», был нужен позитив

Нападающий «Ахмата» Лео прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги.

«В последних матчах у нас были негативные результаты, нам нужна была победа, был нужен позитив. Мы хорошо подготовились к игре с «Ростовом» и смогли добыть победу. Игра была сложная, благодаря богу смогли завоевать три очка.

Мог ли «Ростов» удивить нас чем-либо? Думаю, они действовали так, как в первом круге, за счёт длинных передач», — сказал бразилец в интервью пресс-службе «Ахмата».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Ахмата».