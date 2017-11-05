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175 лет назад 2016
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«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в молодёжном первенстве России

Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче 16-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла на поле Академии «Спартак» имени Ф.Черенкова и закончилась со счётом 1:1.

На 52-й минуте защитник красно-белых Кирилл Феофилактов вывел свою команду вперёд, однако спустя пять минут хавбек уфимского клуба Игорь Безденежных сравнял счёт. Больше голов команды не забивали.

«Спартак» набрал 25 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице молодёжного первенства. «Уфа» имеет в активе столько же балов и занимает пятую позицию.

Россия - Молодёжное первенство. 16-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
1 : 1
Уфа-мол.
Уфа
1:0 – Феофилактов – 52, 1:1 – Безденежных – 57
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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