«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в молодёжном первенстве России

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче 16-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла на поле Академии «Спартак» имени Ф.Черенкова и закончилась со счётом 1:1.

На 52-й минуте защитник красно-белых Кирилл Феофилактов вывел свою команду вперёд, однако спустя пять минут хавбек уфимского клуба Игорь Безденежных сравнял счёт. Больше голов команды не забивали.

«Спартак» набрал 25 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице молодёжного первенства. «Уфа» имеет в активе столько же балов и занимает пятую позицию.