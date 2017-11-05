Коченков сыграет в воротах «Локомотива» в матче с ЦСКА

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч 16-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА. В воротах «железнодорожников» вместо травмированного Гилерме сыграет Антон Коченков.

«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Пейчинович, Михалик, Игнатьев, Рыбусь, И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ан. Миранчук, Фарфан.

Запасные: Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Тарасов, Лысов, Коломейцев, Баринов, Корян.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА. Начало — в 16:30 по московскому времени.