Соперник «Локомотива» по ЛЕ «Копенгаген» проиграл «Брондбю»

Соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы «Копенаген» проиграл «Брондбю» в домашнем матче 15-го тура датской Суперлиги.



Встреча, проходившая сегодня в Копенгагене, завершилась победой гостей с минимальным счётом. Единственный гол в конце первого тайма забил Кристиан Нергор.

В таблице датского чемпионата «Копенгаген» занимает пятое место, отставание от лидирующего «Брондбю» составляет 11 очков.



Первый матч группы F Лиги Европы «Копенгаген» — «Локомотив» состоялся 14 сентября и завершился вничью со счётом 0:0. 23 ноября команды встретятся в Москве.