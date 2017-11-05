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Соперник «Локомотива» по ЛЕ «Копенгаген» проиграл «Брондбю»

Футбол

Соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы «Копенаген» проиграл «Брондбю» в домашнем матче 15-го тура датской Суперлиги.

Встреча, проходившая сегодня в Копенгагене, завершилась победой гостей с минимальным счётом. Единственный гол в конце первого тайма забил Кристиан Нергор.

В таблице датского чемпионата «Копенгаген» занимает пятое место, отставание от лидирующего «Брондбю» составляет 11 очков.

Первый матч группы F Лиги Европы «Копенгаген» — «Локомотив» состоялся 14 сентября и завершился вничью со счётом 0:0. 23 ноября команды встретятся в Москве.

Дания - Суперлига. 15-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген
0 : 1
Брондбю
Брондбю
0:1 – Нергор – 42
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Брондбю Копенгаген ФК Локомотив
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