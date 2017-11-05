На сайте киевского «Динамо» возобновилась работа русскоязычной версии

На сайте киевского «Динамо» спустя несколько дней возобновилась работа русскоязычной версии. Все материалы сайта вновь доступны на русском языке.
«Сообщаем, что работа русскоязычной версии сайта, которая была приостановлена по техническим причинам, восстановится 5 ноября. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится на официальном сайте киевлян.
Ранее сообщалось, что клуб решил отказаться от русскоязычной версии сайта, однако позже стало известно, что на самом деле речь шла лишь о технических проблемах.
Киевское «Динамо» отказалось от русскоязычной версии официального сайта