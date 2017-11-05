Сёмин: вратаря на дерби с ЦСКА я выбирал до последнего

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:2.

«Впечатления — могли выиграть, могли и проиграть. Впечатления очень хорошие – в том плане, что за такой короткий срок смогли найти эмоции на этот замечательный для болельщиков и для меня матч. Основное – у команды есть характер, будем двигаться дальше .



Вратаря до последнего выбирал. Проиграли предыдущий матч – наверное, поэтому выбрали Антона Коченкова. Хотя вины Никиты Медведева в голах „Шерифа“ не было, но всегда надо изменения делать, чтобы встряхнуть команду, мотивацию поменять. На мой взгляд Коченков хорошо сыграл. Второй момент – он более габаритный. ЦСКА прекрасно исполняет угловые, ему было легче с ними бороться», — передает слова тренера корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.