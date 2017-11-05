Бышовец: судьи не боятся Вернблума, они боятся последствий

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился эмоциями от матча 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (2:2) и оценил работу судейской бригады Сергея Карасёва.



«Матч оставил хорошее впечатление. Мы видели борьбу, которая предопределила результат. ЦСКА, оставшись в меньшинстве, естественно испытывал проблемы. По второму тайму «Локомотив» должен был побеждать. К этому всё шло. И по количеству голевых моментов, и по тому, как ЦСКА играл на удержание. «Локомотив» потерял два очка сегодня. Но обе команды заслуживают хорошей оценки.

Что касается судейства, то мне обидно за судей, которым не хватает человеческих качеств, чтобы отреагировать на то, что делают отдельные игроки. К тому же иногда решения судей носят двойной характер. Может, это их и сдерживает. Почему Понтуса Вернблума не удаляют? Судьи не боятся Вернблума, они боятся последствий. Шведского игрока, конечно, нельзя отнести к игрокам честной игры», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.