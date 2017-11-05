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Головин, скорее всего, пропустит матчи сборной России с Аргентиной и Испанией

Футбол

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что полузащитник команды Александр Головин в связи с травмой, скорее всего, пропустит товарищеские матчи с командами Аргентины и Испании.

«У Головина мышечная травма. К сожалению, он получил её в безобидной ситуации – на тренировке накануне матча. Надеюсь, что пропустит максимум пару недель. Думаю, в сборную он не поедет. Какой в этом смысл? Его лечить сейчас нужно», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что Головин по предварительной оценке выбыл из строя на 10 дней.

Сборная России сыграет с командой Аргентины 11 ноября, а встречу со сборной Испании проведёт 14 ноября.

Приобрести билеты на матч Россия — Испания можно на «Чемпионате».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Полузащитник ЦСКА Головин может пропустить около 10 дней из-за травмы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Сборная Аргентины — Футбол Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Александр Головин Роман Бабаев Травмы — футбол
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